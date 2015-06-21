Бельгія розморозила кілька дипломатичних рахунків Росії

00:51, 21 червня 2015
Політика
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Бельгійська влада розморозила п'ять рахунків російських диппредставництв у місцевому банку ING.

REUTERS

Про це повідомив міністр закордонних справ королівства Дідьє Рейндерс, передає російська служба Бі-бі-сі.

За словами міністра, решта рахунків також будуть розморожені, але вже в понеділок.

Офіційний представник бельгійського МЗС Хенрік Ван де Вельде уточнив, що міністр "надав добрі [посередницькі] послуги між судовими виконавцями, які виконали судове рішення про заморожування активів, і кредиторами", цитує Libre Belgique.

Про блокування доступу до ряду російських активів у Франції та Бельгії стало відомо в четвер, хоча, як пише брюссельська газета Soir, це сталося два тижні тому. Серед замороженого майна фігурували банківські рахунки російського посольства в Бельгії, представництв при Євросоюзі і НАТО, а також деяке майно державних ЗМІ, хоча повідомлення про конкретні об'єкти власності були суперечливі.

Читайте такожМосква погрожує арештом майна Бельгії у відповідь на арешт російських активівПредставники акціонерів ЮКОСа говорили, що у Франції заморожені близько 40 рахунків у різних банках і вісім або дев'ять об'єктів нерухомості, повідомляє Франс прес.

Адвокат Тім Осборн, директор зареєстрованої в Гібралтарі компанії GML, що представляє інтереси колишніх акціонерів ЮКОСа, повідомив Бі-бі-сі, що це початок процесу виконання рішення Арбітражного суду в Гаазі, який постановив, що Росія повинна компенсувати колишнім акціонерам ЮКОСа 50 млрд доларів.

Він додав, що аналогічних заходів GML домагається також у судах США і Великобританії, однак правова система цих країн дозволить російській стороні відтягнути арешти майна на тривалий час, можливо не на один рік. "На певному етапі ми придивимося до державних компаній", - додав Осборн.

Росія виступила з різкою критикою рішення блокувати рахунки російських дипломатичних представництв. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що цей крок суперечить віденським конвенціям про дипломатичні зносини.

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