МЗС складе список росіян, причетних до порушень прав українців - Кулеба

З такою ініціативою виступило МЗС України, повідомив в інтерв'ю "5 каналу" посол з особливих доручень відомства Дмитро Кулеба.

Метою такої ініціативи є покарання кривдників за незаконне утримування політичних в’язнів - таких, як Надія Савченко та Олег Сенцов. Термінів, коли складуть список у МЗС не називають.

"Скласти список офіційних осіб РФ причетних до порушень прав наших громадян для того, щоб проти них застосовувалися індивідуальні санкції, а також в публічному вимірі імена цих людей стали відомі всім - від слідчого і якогось охоронця до політичного керівництва, яке стоїть за тими знущаннями, які завдаються нашим громадянам. Як вчора сказав один із в’язнів, який вирвався нарешті з РФ – вони дуже бояться публічності, росіяни хочуть все тримати в тиші і під килимом. Ми їм це зробити не дамо", - зазначив Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН раніше, посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна і НАТО протидіятимуть російській пропаганді спільно, відповідний проект планується підписати з Альянсом найближчим часом.