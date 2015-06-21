Україна і НАТО разом боротимуться з російською пропагандою, анонсовано угоду (відео)

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що українська делегація вже обговорює з партнерами основні елементи співпраці.

"НАТО сприймає інформаційну загрозу дуже серйозно. Тому, звісно, що ми виступаємо абсолютними союзниками. Ми вийшли на створення великого спільного проекту, безпрецедентного для взаємодії України і НАТО", - зазначив Кулеба.

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Також він додав, що це буде офіційний документ, який буде підписаний між Україною та НАТО, "якісно новий сегмент взаємодії з Альянсом в інформаційній сфері".

"Наша делегація поїхала, щоб обговорити основні параметри цього проекту та алгоритм його запуску. Якщо все складеться, найближчим часом документ буде підписано", - зазначив Кулеба.