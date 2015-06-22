КВУ: в законопроекті про місцеві вибори необхідно передбачити заборону політичної реклами

Про це під час круглого столу в УНІАН заявив генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

«Одним з головних мінусів (законопроекту про місцеві вибори - УНІАН) є відсутність норми про повну заборону або максимальне обмеження платної політичної реклами на радіо, телебаченні та бордах, бо це норма, яка дозволяє зробити виборчу кампанію доступнішою для різних кандидатів та політичних сил, а також зробити її більш змістовнішою. Не вирішується законопроектом і низка інших підводних моментів, таких як торгівля виборчими округами, яка, на превеликий жаль, процвітає на виборах в Україні впродовж останніх років… Тому Комітет виборців України звертається до розробників законопроекту, до парламентської коаліції, з тим, щоб доопрацювати цей законопроект і включити туди норму про заборону політичної реклами», - сказав він.

Також, на думку КВУ, парламент повинен розпочати роботу над повномасштабною виборчою реформою, яка реформує законодавство, насамперед, про місцеві та всеукраїнські референдуми.

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Загалом, за словами генерального директора КВУ, прийняття законопроекту про місцеві вибори у першому читанні є позитивним кроком.

«Ми вважаємо цей законопроект дуже простим у плані реалізації в процедурному характері. Тобто, ми унеможливлюємо всі ризики в процесі підрахунку голосів, в процесі голосування. На щастя, з цим законопроектом ми не повторимо негативний польський досвід, коли на минулих місцевих виборах, коли кожен 5 бюлетень у Польщі був визнаний недійсний, а партія, котра була аутсайдером виборчих перегонів, опинилась одним з лідерів виборчих перегонів. Одним з плюсів цього законопроекту ми також вбачаємо зменшення градусу боротьби у виборчих округах. Тобто, буде суттєво зменшено такі механізми, як висування людей з однаковими прізвищами, висування технічних кандидатів, штучне збільшення кількості кандидатів для того, щоб розмити голоси і кандидат номер один мав більше шансів для перемоги. Великим плюсом цього законопроекту є також структуризація політичного простору. Тобто, в будь-якому разі, принаймні частково, партії будуть змушені шукати більш сильних кандидатів, які будуть представляти ці політичні сили в округах. Також завдяки висуванню не одного, а двох кандидатів, фактично в окремих округах, партії зможуть шукати собі кандидатів, які посилять їхні позиції. Це можуть бути студентські лідери, учасники АТО, представники волонтерського руху, які посилять політичні партії на виборах», - сказав він.

У свою чергу народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко з приводу ініціативи про заборону політичної реклами висловив думку, що політичну рекламу у ЗМІ не потрібно забороняти.

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«Можна говорити, що політична реклама – це неправильно, що вона не повинна бути платною, що дискусії повинні бути на вулицях, а не в телевізорі, але сьогодні, давайте чесно скажемо самі собі, що відміна політичної реклами призведе до різкого збільшення політичної джинси в ЗМІ. Тому, зі своєї сторони, я буду виступати категорично проти, щоб ми забороняли політичну рекламу у ЗМІ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада ухвалила проект закону про місцеві вибори №2831-3, яким передбачено участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки даного законопроекту до другого читання.