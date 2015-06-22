Саакашвілі звинуватив прокуратуру в "дахуванні" нелегального видобутку щебню на Одещині
17:59, 22 червня 2015Політика
2021 0
Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що незаконний видобуток щебню в регіоні нібито покривають органи прокуратури.
Саакашвілі: "Ліцензії немає, прокуратура заходить і каже, мовляв, це наш бізнес" / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на брифінгу.
«Хто «дахує» видобуток щебню? Чий це бізнес? І в Одесі, і в Одеській області – прокуратура. Чому прокуратура?! Тому що немає легальних методів одержати повноцінну ліцензію. Ліцензії немає, прокуратура заходить і каже, мовляв, це наш бізнес», - заявив голова ОДА.
Читайте такожСаакашвілі здивований бідністю України: це "суперечить законам природи"
За його словами, там, де є можливість дублювання завдань між двома-трьома органами влади, обов'язково буде корупція, і найчастіше в цих схемах задіяні правоохоронні органи, які «беруть під свою опіку» подібний бізнес.
«Цього треба позбуватися», - заявив Саакашвілі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter