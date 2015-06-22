Саакашвілі звинуватив прокуратуру в "дахуванні" нелегального видобутку щебню на Одещині

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на брифінгу.

«Хто «дахує» видобуток щебню? Чий це бізнес? І в Одесі, і в Одеській області – прокуратура. Чому прокуратура?! Тому що немає легальних методів одержати повноцінну ліцензію. Ліцензії немає, прокуратура заходить і каже, мовляв, це наш бізнес», - заявив голова ОДА.

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За його словами, там, де є можливість дублювання завдань між двома-трьома органами влади, обов'язково буде корупція, і найчастіше в цих схемах задіяні правоохоронні органи, які «беруть під свою опіку» подібний бізнес.

«Цього треба позбуватися», - заявив Саакашвілі.