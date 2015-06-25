ПАРЄ хоче, щоб Україна, Росія і терористи об‘єднали зусилля з пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Про це йдеться у проекті резолюції, яку планується ухвалити сьогодні на літній пленарній сесії ПАРЄ у Страсбурзі (Франція).

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Перед голосуванням парламентарій з Великої Британії Джим Шерідан (Jim Sheridan) представить доповідь про зниклих безвісти внаслідок конфлікту на сході України.

В Асамблеї відзначають, що проблема зниклих безвісти може бути вирішена лише за допомогою спільних зусиль усіх сторін конфлікту. “Тому Асамблея наполегливо закликає Україну, Російську Федерацію та сепаратистські групи, які контролюють окуповані території в Донецькій та Луганській областях, забезпечити ефективне реагування з точки зору проведення розслідування та підтримки сімей щодо всіх зареєстрованих випадків зниклих безвісти відповідно до міжнародного гуманітарного права”, - йдеться у проекті.

Також усі сторони мають обмінюватися інформацією щодо долі і місцезнаходження зниклих безвісти та повернути тіла, якщо це можливо здійснити, відповідним сторонам конфлікту.

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При цьому Україна, РФ і терористи повинні “започаткувати спільний механізм (робочу групу) з вирішення проблеми зниклих безвісти і забезпечити її функціонування з метою збору й обробки інформації, створення єдиного списку зниклих безвісті, впровадження ефективних заходів, які сприятимуть можливості проведення пошуку та ідентифікації людських останків”.

Окрім того, робоча група має сприяти забезпеченню доступу до місць поховань, наданню вичерпної інформації сім’ям зниклих безвісти щодо прогресу в пошуку, а також залученню і координації неурядових та волонтерських організацій, які займатимуться пошуком зниклих безвісти людей.

ПАРЄ закликає систематично збирати патологоанатомічні дані з невпізнаних тіл і зразки ДНК у членів сімей зниклих безвісти, а також забезпечити фінансову, медичну та соціальну допомогу цим сім’ям.

Робоча група повинна сприяти доступу для роботи представників громадянського суспільства та міжнародних гуманітарних організацій у процесі пошуку зниклих безвісти.