ПАРЄ зацікавлена зберігати діалог з російською делегацією для врегулювання ситуації на Донбасі

Як повідомляє прес-служба ПАРЄ, Асамблея зберігаючи всі санкції проти російської делегації, вирішила не просуватися цим шляхом далі та не скасовувати повноваження російської делегації у ПАРЄ.

Таке рішення Асамблеї є "сигналом дотримання її зобов'язань щодо (можливості збереження проведення) відкритого та конструктивного діалогу".

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У середу було прийнято резолюцію на основі звіту австрійського парламентаря Штефана Шеннаха. ПАРЄ заявила про відсутність прогресу з часу проведення зимової сесії Асамблеї, проте, одночасно у Страсбурзі впевнені, що прямий діалог поміж Асамблеєю та російською делегацією є важливим для пошуку тривалого розв'язання конфлікту на сході України та щодо незаконної анексії Криму.

Парламентарі Асамблеї закликали російську делегацію, яка не бере участі у роботі ПАРЄ з часу застосування санкцій, відмовитися від рішення не співпрацювати з ПАРЄ та відновити діалог.

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Асамблея також повторила заклик до Росії, щоб вона вивела свої війська з української території, скасувала незаконну анексію Криму, та звільнити українську льотчицю Надію Савченко та інших утримуваних в Росії осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ продовжила санкції проти делегації Росії до січня 2016 року. Цим рішенням підтверджуються всі обмеження, накладені у ПАРЄ на представників Російської Федерації (включно з позбавленням права голосу). Водночас, ПАРЄ не припинила повноваження російської делегації, хоча мала таку процедурну можливість.