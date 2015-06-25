Голову миколаївської організації "Опозиційного блоку" закидали яйцями (відео)

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, сьогодні справді надійшла заява від Дятлова про напад на нього. Зокрема, невідомі закидали його яйцями, порвали одяг, намагалися завдати тілесні ушкодження. Серйозних пошкоджень Дятлов не отримав.

Крім того, в міліцію надійшло ще 4 заяви від постраждалих біля офісу "Опозиційного блоку".

Міськорганізація партії повідомляє, що близько 30 агресивних осіб під чорно-червоними прапорами намагалися зірвати зустріч партійного активу з народним депутатом, керівником обласної організації ОБ Олександром Нечаєвим.

Читайте такожУ Полтаві перед будівлею суду протестувальники намагалися закидати Кернеса яйцями"Коли до партійного офісу підійшов лідер опозиції в Миколаєві Ігор Дятлов і побачив, що люди перекрили вхід, він закликав їх до діалогу. У відповідь натовп молодиків накинувся на нього з камінням і кулаками. Зрозумівши, що натовп не готовий до діалогу, керівникові партійної організації довелося силою прориватися через натовп нападників, щоб взяти участь у запланованій нараді, після чого він написав заяву в міліцію. Заяви написали також члени партії, яким довелося обороняти партійний офіс від озлобленого натовпу", - сказано в повідомленні.

У Миколаївській міській організації "Опозиційного блоку" висловлюють стурбованість відсутністю демократії в країні і закликали владу відреагувати на інцидент.