Кучма вимагає відповідальності від підписантів Будапештського меморандуму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, «Росія сьогодні із задоволенням віддає нам Донбас. Публічно, у крайньому випадку: беріть, будь ласка. Вони зруйнували усе і вся, а ми повинні взяти і за це відповідати".

На його думку, за врегулювання ситуації на Донбасі разом з Україною повинні також нести відповідальність країни, які підписували Будапештський меморандум.

Читайте такожКучма: Процес врегулювання ситуації на Донбасі буде затяжним через "подвійну стратегію Європи" "Так що знову хочу підкреслити - відповідальність в цьому плані українська має бути, ми кроки відповідні, зрозумілі для всіх, повинні робити, роз’яснювати свою позицію. Але, разом з тим, відповідальність європейців разом з американцями, які підписували, насамперед, Будапештський меморандум, повинна бути відповідна", - сказав він.

Кучма також вважає, що Росія у рамках децентралізації України прагне змусити Київ надати Донбасу всі можливі важелі впливу в регіоні.

"Стосовно децентралізації, то її кожен розуміє по-своєму. І головна проблема на сьогодні у росіян - змусити українців зробити такий анклав на Донбасі, який би мав усі важелі управління цим регіоном", - сказав він.

"Завтра Конституційна комісія знову засідає. Подивимося, про що ми там домовимося, - не знаю, тому що надто багато питань, кожен децентралізатор бачить їх по-своєму", - додав Кучма.