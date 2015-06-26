Кучма переконаний, що вибори на Донбасі неможливі без припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

На думку Кучми, іноземні спостерігачі не схочуть їхати на небезпечні території.

«А (дехто) сьогодні пропозиції такі кидають, що ви давайте, українці, зробіть вибори на цих територіях (окупованого Донбасу - УНІАН), Конституцію поміняйте, а решта поступово також зміниться. Так логіка наша проста: скажіть, будь ласка, який дурень поїде у цей регіон? Я європейцям це питання задаю: «Хто поїде спостерігачем на ці вибори?», - сказав Кучма.

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Як повідомляв УНІАН, Кучма вважає подвійною стратегію Європи у питанні врегулювання ситуації на сході України. Також він не відкидає, що процес врегулювання конфлікту на сході України буде затяжним.