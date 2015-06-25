Кучма: Процес врегулювання ситуації на Донбасі буде затяжним через "подвійну стратегію Європи"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

«Українцям до Путіна далі, ніж американцям разом з європейцями – до Бога. Хай вони (американці та європейці) його (Путіна) також тиснуть. Але вони роблять так - знаєте, ось Росія страждає від торгівельних санкцій і європейці страждають. А те, що впродовж трьох останніх років проти України Росія торгівельні санкції застосовує? Усі мовчать. Ми тільки в цьому році за перший квартал 62% експорту втратили до Росії. Так що така подвійна стратегія Європи, в тому числі і щодо цього конфлікту (на Донбасі), вона, на превеликий жаль, не дає впевненості в тому, що ця проблема буде вирішена», - сказав він.

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Кучма не відкидає, що процес врегулювання конфлікту на сході України буде затяжним.

«Тому давайте налаштовуватися на довготривалий процес у цьому плані. Головне - припинення вогню. Якщо цього не буде, про жодні розмови не може бути й мови», - зазначив він.

На думку Кучми, місцеві вибори на Донбасі мають відбуватися за українським законодавством. «Те законодавство, яке нам пропонують по виборчій кампанії, воно повинне бути українське», - підкреслив він.

Кучма назвав абсурдними намагання ДНР та ЛНР оголосити себе незалежними державами. «А зміни до Конституції і їхні намагання бути суверенною незалежною державою - ну, це взагалі незрозуміло якої казки», - зауважив він.

На його думку, запроваджені проти Росії економічні санкції недостатньо ефективні.

«Бо ті заходи, які Європейський Союз (запроваджує) разом з американцями, а я маю на увазі торгівельні санкції (проти Росії), вони впливають на економічні проблеми в Росії. Але поки товстий схудне, ми, худі українці, в нікуди можемо піти, це – головна проблема», - зазначив Кучма.