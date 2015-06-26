Армія РФ під час навчань відпрацювала захоплення Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії - експерт

Про це заявив експерт Центру європейського політичного аналізу Едвард Лукас, передає NewsRU.com.

Фахівець, відомий в тому числі як автор книги "Нова холодна війна: Як Кремль загрожує Росії і Заходу", стверджує в доповіді "Насувається шторм", що російські війська відпрацьовували завдання з контролю над конкретними регіонами: Аландськими островами, які належать Фінляндії. шведським островом Готланд, датським Борнхольмом, а також північчю Норвегії.

За даними Лукаса, всього у навчаннях брали участь близько 33 тисяч військовослужбовців. Настільки масштабна раптова перевірка викликала занепокоєння в керівництві НАТО. Генсек альянсу Йенс Столтенберг назвав маневри загрозою світовій стабільності і поскаржився, що вони проводяться "без попереднього попередження".

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Лукас вказує, що реалізація такого сценарію здатна за лічені години зруйнувати реноме НАТО як найбільш успішного військового союзу в історії, а також повалити США з постаменту гаранта стабільності в Європі.

Датське англомовне видання Local з посиланням на доповідь експерта повідомляє, що в червні 2014 року російські літаки зобразили атаку на Борнхольм в момент, коли там проходив щорічний політичний фестиваль Folkemødet. Крім того, 20 березня російський посол в Данії Михайло Ванін вкрай різко прокоментував можливе приєднання Копенгагена до системи протиракетної оборони НАТО. Він заявив, що це буде сприйнято Москвою як загроза, а "датські військові кораблі стануть мішенню для російських ядерних ракет".