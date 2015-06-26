Зміни до Конституції позбавлять прокуратуру наглядової функції у сфері дотримання прав і свобод

Про це йдеться у пропозиціях робочої групи Конституційної комісії до законопроекту (станом на 26 червня).

Так, зі статті 121 Конституції з переліку завдань, які покладаються на прокуратуру України, яка становить єдину систему, вилучити пропонується нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами.

Читайте такожУ Мін'юсті назвали відомства, що чинять найбільший опір люстраціїВодночас, згідно з чинним положенням статті, до завдань, які покладаються на прокуратуру, відносяться також підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня 2014 року президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про прокуратуру", яким скасовуються функції прокуратури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів (так званий "загальний нагляд"). Основна роль у виконанні таких завдань відводиться профільним органам державної влади. Повноваження прокуратури у сфері суспільних відносин, не пов’язаних із кримінальним судочинством, обмежуються виключно її можливістю здійснювати дії, пов’язані з виконанням конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави в суді.