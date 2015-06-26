Арештовано вже 86 об'єктів нерухомості Фірташа - Аваков

20:13, 26 червня 2015
Політика
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МВС заарештувало 86 об'єктів, що належать групі компаній Ostchem Дмитра Фірташа.

Дмитрий Фирташ / УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.

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"Сьогодні процес продовжується і на даний момент заарештовано 86 об'єктів. Ще 35 об'єктів знаходяться в роботі, а також 133 земельні ділянки компаній Фірташа і Льовочкіна. Ми повністю забезпечимо інтереси України таким чином - і заберемо і реалізуємо це майно, якщо Фірташ і Ко не заплатить країні незаконно забрані гроші і не понесе відповідного покарання", - написав Аваков.

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Posted by Arsen Avakov on 26 червня 2015 р.

"І так - я мав на увазі вашу істерію на телеканалі ІНТЕР. Я такий, що дожму! Так що гроші поверніть країні подобру-поздорову!", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Кабінет міністрів звернувся в суд з вимогою заарештувати 500 млн куб. м газу вартістю 4,3 млрд грн, що належать холдингу Osthem, за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників компанії та посадових осіб НАК «Нафтогаз України».

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