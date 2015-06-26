Порошенко: Конституційна комісія найближчим часом має вирішити питання судової реформи

Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

«Конституційна комісія, яка сьогодні підтримала ідею по децентралізації, найближчим часом має вирішити і питання суддівської реформи. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає і ці зміни до Конституції», - сказав він.

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Порошенко висловив сподівання, що парламент підтримає скасування депутатської та суддівської недорканності, а також зміни до Конституції в частині децентралізації.