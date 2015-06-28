Сьогодні Україна відзначає День Конституції

Крім цього, глава держави відвідає Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Читайте такожПорошенко розповів про головні ідеї змін до КонституціїЦе державне свято, закріплене в самій Конституції. Свято щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Основний Закон Держави Україна був ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття.

Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.

Перша українська Конституція була створена Гетьманом Війська Запорозького Пилипом Орликом у 1710 році. Вона вважається першою українською Конституцією, а також однією із перших конституцій у Європі. Документ було складено давньоукраїнською мовою та латиною. Латиномовна копія Конституції Пилипа Орлика ХVIII століття зберігається в Національному архіві Швеції, україномовна - у Російському державному архіві.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд України скасував конституційну реформу 2004 року, повернувши чинність положень Основного Закону, схваленого парламентом 1996 року. Таким чином, Україна повернулася до президентсько-парламентської форми правління.

21 лютого 2014 року Верховна Рада конституційною більшістю ухвалила закон про повернення і дію Конституції 2004 року.

Президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект змін до Конституції, який передбачає децентралізацію влади в Україні.