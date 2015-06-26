Порошенко планує у "понеділок-вівторок" внести у ВР проект змін до Конституції

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Інтер».

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«Мене поінформували, що в Конституційній комісії абсолютною більшістю голосів, мені сказали, що один з членів комісії утримався і один був проти, вся решта комісії проголосувала за представлення змін до Конституції. Я використаю ці два-три святкових дні, коли ми святкуємо День Конституції, дуже уважно вивчу рекомендації Конституційної комісії, і сподіваюся, що в понеділок ввечері - у вівторок зранку мною буде визначено подання цього проекту змін до Конституції до Верховної Ради», - сказав Порошенко.