В Австрії ратифікація асоціації між Україною та ЄС нарешті зрушила з місця
20:01, 30 червня 2015Політика
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Федеральні збори Австрії на наступному тижні можуть ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
REUTERS
Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Twitter.
"Зовнішньополітичний комітет парламенту Австрії проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію. Дасть Бог, ратифікація - через тиждень", - зазначив Щерба.
Зовнішньополітичний комітет парламенту Австрії проголосував за ратіфікацію Угоди про асоціацію. Дасть Бог, ратифікація через тиждень.
— olexander scherba (@olex_scherba) June 30, 2015
Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.
На сьогодні переважна більшість (21) країн ЄС вже завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію.
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