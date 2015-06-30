В Австрії ратифікація асоціації між Україною та ЄС нарешті зрушила з місця

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Twitter.

"Зовнішньополітичний комітет парламенту Австрії проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію. Дасть Бог, ратифікація - через тиждень", - зазначив Щерба.

Зовнішньополітичний комітет парламенту Австрії проголосував за ратіфікацію Угоди про асоціацію. Дасть Бог, ратифікація через тиждень. — olexander scherba (@olex_scherba) June 30, 2015

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

На сьогодні переважна більшість (21) країн ЄС вже завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію.