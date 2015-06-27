Рік тому Україна підписала асоціацію з ЄС: Порошенко виступив із зверненням до громадян

Президент Петро Порошенко вірить, що Україна в найближчі роки отримає право на статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це йдеться у зверненні глави держави до українців з нагоди річниці підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Я вірю, що у найближчі роки, завдяки нашій відданій праці і змінам в державі, Україна матиме обґрунтоване право отримати статус країни – кандидата на вступ у ЄС», - наголосив Порошенко.

При цьому президент відзначив, що за рік після підписання Угоди про асоціацію в Україні вже зроблено перші практичні кроки у напрямку її реалізації: створено інституційні структури взаємодії, і в тому числі відбулась зустріч на найвищому рівні – саміт Україна – ЄС; урядом побудовано координаційний механізм виконання Угоди; прискорився процес адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу. За рік було підготовлено та прийнято значну кількість якісних проєвропейських законодавчих та нормативно-правових актів, підкреслив він.

«Орієнтуючись на загальноєвропейські цінності, в дусі Угоди про асоціацію, закладених нею принципів політичної асоціації з ЄС, ми продовжуємо роботу над імплементацією низки важливих пріоритетних системних реформ: конституційної реформи; реформи державного управління та антикорупційної; судової реформи; реформи правоохоронних органів; децентралізації; реформи, пов'язаної із питаннями ведення бізнесу», - йдеться у зверненні.

Також, за словами президента, Україна очікує, що поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС запрацює вже в повну силу з 1 січня 2016 року. Разом з тим, відзначив він, Європейський Союз фактично в односторонньому порядку відкрив свій ринок для українських товарів на умовах першого року дії зони вільної торгівлі, що, безперечно, мало позитивний вплив на нашу двосторонню торгівлю.

«На жаль, результати війни на Донбасі і активні дії супротивника восени та взимку призвели до погіршення позитивної динаміки. Ворог вживає всіх можливих заходів для недопущення економічної інтеграції України з Європейським Союзом, яка є гарантією зміцнення економічного суверенітету нашої держави і довгострокового процвітання», - констатував Порошенко.

Глава держави також висловив вдячність ЄС за надану допомогу «на шляху до майбутньої кращої України, що живе за правилами, які об'єднують європейський континент».

Як підкреслив Порошенко, за рік, що минув, Україна отримала безпрецедентну допомогу з боку ЄС: три програми макрофінансової допомоги для підтримки макроекономічної стабільності держави (близько 3,4 млрд євро), гуманітарну допомогу для громадян України, переміщених з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО (близько 139 млн євро), а також для відновлення інфраструктури Донбасу, грантову допомогу для розбудови держави, технічну допомогу в рамках більш ніж 200 проектів ЄС у різних сферах суспільного життя та державного управління.

«Ця допомога є тим джерелом енергії європейських змін, що відбуваються в Україні. Ми розраховуємо на продовження та розширення співробітництва в рамках всіх програм ЄС», - наголосив глава держави.

Він також нагадав, що на сьогодні переважна більшість (21) країн ЄС вже завершили процес ратифікації Угоди про асоціацію і висловив сподівання, що за півроку Угода буде повністю ратифікована і набере чинності вже з початком наступного року.

Нагадаємо, 27 червня 2014 року в Брюсселі Україна підписала економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС. Раніше, 21 березня того ж року, була підписана політична частина документа