Турчинов хоче всім кандидатам у мери дати лопати та граблі (фоторепортаж)

Перший віце-прем’єр-міністр України, кандидат на посаду Київського міського голови від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ закликає всіх кандидатів у мери Києва під час виборчої кампанії зайнятися озелененням Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на суботнику в одному з київських парків.

За словами О.ТУРЧИНОВА, БЮТ виступив з ініціативою очистити Київ від сміття, «яке заважає нормально жити і відчувати велич і красу нашого міста».

«Користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх кандидатів на посаду мера, до всіх, хто хоче балотуватися в Київраду: той час, який залишається до виборів, давайте використаємо не тільки на агітацію… а просто поприбираємо рідне місто», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, якщо всі кандидати на посаду мера столиці візьмуть лопати та граблі і просто поприбирають території та посадять дерева, Київ отримає від цього велику користь. «Якщо прибирання Києва називають піаром, то такий піар є корисним для Києва, бо чистить і місто, і душу» - цитує кандидата у мери сайт БЮТ.

О.ТУРЧИНОВ сподівається, що протягом виборчої кампанії Київ стане чистішим і гарнішим.

Фото Дмитра Купріяна / УНІАН