На Полтавщині з гранатомета обстріляли будівлю податкової інспекції (фото)

Правоохоронці розшукують осіб, які стріляли із гранатомета в будівлю Карлівської міжрайонної державної податкової інспекції (Полтавська область).

Як повідомляє сайт МВС, інформація про вибух надійшла від охоронця.

«На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Карлівського райвідділу міліції. Під час огляду території та приміщення в одному із службових кабінетів правоохоронці виявили та вилучили частину стабілізатора пострілу РПГ та зафіксували пошкодження віконної рами, прилеглої частини стіни і стелі над вікнами. На прилеглій території, неподалік від будівлі, працівники міліції виявили та вилучили два РПГ. За попередньою інформацією, один з них був відстріляний, інший перебував у зведеному стані», - йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років ув’язнення.