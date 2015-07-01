Рада вирішила не забороняти мобільні в зоні АТО і в умовах надзвичайного стану
Верховна Рада не підтримала в другому читанні законопроект, який передбачав заборону на використання засобів мобільного зв’язку в зоні АТО чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
За закон "Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України щодо використання персональних пристроїв безпровoдового доступу" (№ 2154) проголосували 141 із 334 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожРада вирішила заборонити військовослужбовцям користуватися мобільними в зоні АТО
Законопроектом було визначено порядок використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку і передачі інформації військовослужбовцями, які виконують обов’язки військової служби в мирний час, у районах проведення АТО, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
Відповідно до порядку, в районах проведення АТО, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, використання засобів мобільного зв’язку забороняється
Вимоги цього порядку є обов’язковими для військовослужбовців, які мають у користуванні засоби мобільного зв’язку, а також для інших громадян, які перебувають на територіях військових частин та установ із засобами мобільного зв’язку.
Порядком визначено, що в мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, дозволяється користуватися засобами мобільного зв’язку з функціями криптографічного захисту інформації, порядок використання яких визначається окремими інструкціями.
Забороняється передача інформації з обмеженим доступом під час ведення переговорів з використанням засобів мобільного зв’язку, не обладнаних сертифікованими в Україні засобами криптографічного захисту інформації, а також в умовах, коли конфіденційність переговорів не забезпечується.
Передбачено, що тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку у військових частинах (установах) організовується та здійснюється у спеціально обладнаних для цього місцях, що забезпечують їхнє збереження. Засоби мобільного зв’язку приймаються на зберігання у вимкненому стані, з від’єднаним елементом живлення і видаються під підпис у Книзі приймання на тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку.
Відповідно до законопроекту, час користування засобами мобільного зв’язку та місце їхнього використання підлеглим особовим складом визначається командиром (начальником) з урахуванням обстановки, що склалася.