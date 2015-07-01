Рада вирішила не забороняти мобільні в зоні АТО і в умовах надзвичайного стану

За закон "Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних сил України щодо використання персональних пристроїв безпровoдового доступу" (№ 2154) проголосували 141 із 334 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроектом було визначено порядок використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку і передачі інформації військовослужбовцями, які виконують обов’язки військової служби в мирний час, у районах проведення АТО, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.

Відповідно до порядку, в районах проведення АТО, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, використання засобів мобільного зв’язку забороняється

Вимоги цього порядку є обов’язковими для військовослужбовців, які мають у користуванні засоби мобільного зв’язку, а також для інших громадян, які перебувають на територіях військових частин та установ із засобами мобільного зв’язку.

Порядком визначено, що в мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, дозволяється користуватися засобами мобільного зв’язку з функціями криптографічного захисту інформації, порядок використання яких визначається окремими інструкціями.

Забороняється передача інформації з обмеженим доступом під час ведення переговорів з використанням засобів мобільного зв’язку, не обладнаних сертифікованими в Україні засобами криптографічного захисту інформації, а також в умовах, коли конфіденційність переговорів не забезпечується.

Передбачено, що тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку у військових частинах (установах) організовується та здійснюється у спеціально обладнаних для цього місцях, що забезпечують їхнє збереження. Засоби мобільного зв’язку приймаються на зберігання у вимкненому стані, з від’єднаним елементом живлення і видаються під підпис у Книзі приймання на тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку.

Відповідно до законопроекту, час користування засобами мобільного зв’язку та місце їхнього використання підлеглим особовим складом визначається командиром (начальником) з урахуванням обстановки, що склалася.