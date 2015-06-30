Венеціанська комісія просить швидше ухвалити децентралізацію - BBC

Про це йдеться у спеціальній заяві президента комісії, оприлюдненій на сайті Ради Європи, повідомляє BBC Україна.

"Якнайшвидше ухвалення тексту змін Верховною Радою зараз є дуже важливим у світлі місцевих виборів, які відбудуться в жовтні. Це також важливо у світлі перемовин у межах мінського процесу", - йдеться у заяві.

Пан Букіккіо привітав факт, що Конституційна комісія в Україні затвердила проект змін Конституції щодо децентралізації.

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Він підтвердив, що більшість рекомендацій Венеціанської комісії там були враховані.

"Децентралізація є ключовою реформою для демократичного розвитку країни у світлі прагнення народу, висловленого людьми під час революції гідності", - заявив президент Венеціанської комісії.

Конституційна комісія 26 травня затвердила проект конституційних змін щодо децентралізації.