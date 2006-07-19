Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ високо оцінює позицію США щодо готовності співпраці з антикризовою коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав в інтерв’ю журналістам після зустрічі з послом США в Україні Уїльямом ТЕЙЛОРОМ.

О.МОРОЗ підкреслив, що для нього є цінним те, що в ході зустрічі посол США сказав про те, що їхній уряд готовий співпрацювати з коаліцією, створеною у парламенті. За словами О.МОРОЗА, це відповідає стратегічним інтересам по співпраці обох країн.

О.МОРОЗ розповів, що в ході зустрічі він поінформував посла про те, що відбувається в Україні і йому здалось, що це допоможе США у формуванні свого уявлення про те, що відбувається в Україні. Він підкреслив, що вибудовування об’єктивної оцінки в інших країнах стосовно подій в Україні є дуже важливим.

Відповідаючи на запитання, чи визнають США легітимність створення антикризової коаліції О.МОРОЗ зауважив, що це не коректна постановка питання, оскільки інша держава не може визнавати, або не визнавати те, що було здійснено конституційним шляхом в іншій державі.