Кандидатуру Грицака на голову СБУ підтримали профільний комітет і фракція БПП

Про це заявив секретар цього парламентського комітету, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП».

За його словами, у середу Грицак був присутній на засіданні Комітету з питань нацбезпеки та оборони.

“Комітет одностайно підтримав подання президента України про призначення Василя Грицака головою Служби безпеки, – заявив Вінник. – Члени комітету були з паном Грицаком в зоні АТО і бачили, що це є бойовий генерал, людина не заплямована».

Водночас питання про заступників майбутнього голови СБУ на засіданні комітету не піднімалося, зазначив депутат. «Деякі прізвища називалися під час засідання, проте ми вирішили, що до призначення голови СБУ говорити про будь-яких його заступників - передчасно», - сказав Вінник.

Читайте такожУ четвер Рада розгляне призначення Грицака на посаду голови СБУ - джерело Він також повідомив, що для обговорення призначення Грицака президент України Петро Порошенко приходив на засідання фракції «Блоку Петра Порошенка».

«Мені також відомо, що у середу Грицак зустрічався з фракцією «Самопоміч» і фракцією «Народного фронту». Інші фракції коаліції також будуть мати можливість поспілкуватися з Грицаком та сформувати свою думку», – сказав Вінник.

Фракція партії «Блок Петра Порошенка» на своєму засіданні підтримала кандидатуру Василя Грицака на посаду голови СБУ.

Як повідомили у прес-службі БПП, на засіданні Грицак повідомив про свої першочергові кроки у разі призначення головою СБУ.

За словами Грицака, пріоритетними напрямками в його діяльності буде боротьба з корупцією та сепаратистськими проявами, особливо в Одеській області.

Перший заступник голови фракції Ігор Кононенко також повідомив, що міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі написав заяву про звільнення, однак Кабінет міністрів її ще не розглядав.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко 1 липня вніс до Верховної Ради подання про призначення Грицака головою СБУ.