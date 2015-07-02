Екс-міністр екології Шевченко вже думає про подальшу кар'єру: збирається йти в мери Києва чи Одеси

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам він зазначив, що збирається створити політичну команду для участі в місцевих виборах.

При цьому Шевченко наголосив, що сам він балотуватиметься “в мери міста”. На уточнююче запитання, про яке місто йдеться, Шевченко сказав: “Можливо, Одеса, Київ чи ще якесь місто”.

Шевченко наголосив, що “ще один варіант - піти в команду Саакашвілі і допомогти йому робити реформу, щоб показати приклад для всієї країни”.

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При цьому він не уточнив, чи це просто його бажання, чи було запрошення від голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, уряд 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Сьогодні, 2 липня, Верховна Рада звільнила Шевченка. «За» це рішення проголосували 235 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.