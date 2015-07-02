Порошенка закликали притягнути Путіна до Гаазького трибуналу за злочини на Донбасі
Народний депутат України, Віталій Купрій заявив про свій намір вимагати через Парламент притягнення посадових осіб Російської Федерації до відповідальності за злочини, вчинені на Донбасі.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Зокрема, спікеру ВР направлено депутатський запит, згідно з яким Гройсман повинен внести вимогу Президенту України Петру Порошенку про підписання листа Ради в Гаазький трибунал. За словами Купрія, даний запит має бути розглянутий вже завтра, 3 липня.
«Вже сьогодні зареєстрував депутатський запит до Голови ВР Володимира Гройсмана. Я наполягаю на тому, щоб пан Гройсман особисто вніс вимогу Президенту України Порошенко негайно підписати лист ВР в Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) про злочини, вчинені посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій ДНР і ЛНР.
Якнайшвидше спрямування зазначеного листа в МУС і наступні дії з передачі доказів військових злочинів Путіна може зупинити військові дії на Сході України і врятувати життя багатьом людям», - заявив він.
Від слів переходжу до діла! Відмову Порошенка судити Путіна в Гаазькому трибуналі за злочини на Донбасі будемо долати у ...Posted by Виталий Куприй on 2 Июль 2015 г.