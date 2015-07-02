Порошенка закликали притягнути Путіна до Гаазького трибуналу за злочини на Донбасі

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, спікеру ВР направлено депутатський запит, згідно з яким Гройсман повинен внести вимогу Президенту України Петру Порошенку про підписання листа Ради в Гаазький трибунал. За словами Купрія, даний запит має бути розглянутий вже завтра, 3 липня.

«Вже сьогодні зареєстрував депутатський запит до Голови ВР Володимира Гройсмана. Я наполягаю на тому, щоб пан Гройсман особисто вніс вимогу Президенту України Порошенко негайно підписати лист ВР в Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) про злочини, вчинені посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій ДНР і ЛНР.

Якнайшвидше спрямування зазначеного листа в МУС і наступні дії з передачі доказів військових злочинів Путіна може зупинити військові дії на Сході України і врятувати життя багатьом людям», - заявив він.