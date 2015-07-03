Рада розглядає зміни до законів про Нацгвардію та пенсійне страхування
Сьогодні Верховна Рада розгляне пропозиції президента до закону про внесення змін до закону “Про Національну гвардію України” (№1848), а також до закону про внесення змін до закону “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” щодо удосконалення пенсійного забезпечення (№ 1086).
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено порядком денним засідання (УНІАН: Порошенко повернув до ВР закон №1086, яким дозволялося 55-річним жінкам до 2022 року достроково виходити на пенсію за наявності 30-річного стажу роботи).
Також у парламенті запланована Година запитань до уряду, хоча не виключалося, що її сьогодні може не бути у зв'язку з візитом президента Європарламенту Мартіна Шульца, в рамках якого має відбутися підписання угоди про співпрацю між Європейським парламентом і Верховною Радою.
Серед інших питань порядку денного - низка проектів постанов про рекомендації парламентських слухань.
Читайте такожРада провалила прийняття закону про муніципальну вартуДо розгляду сьогодні заплановано також законопроект щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі.
Розглядатиметься і законопроект про єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги.