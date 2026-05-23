'Високий ризик у найближчу добу': посольство США підтвердило, що Росія готує атаку

Йдеться про потенційно серйозний повітряний напад на Україну з боку Росії.

Посольство США в Києві випустило попередження про підвищену загрозу атаки по всій Україні.

Повідомляється, що посольство "отримало інформацію про потенційно серйозний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних 24 годин", – йдеться у заяві.

Посольство рекомендувало громадянам слідкувати за новинами та бути готовими негайно перейти до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.

Відео дня

Підготовка Росією повітряного нападу - що відомо

Нагадаємо, що Українська розвідка отримала дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням ракети "Орешнік" - балістичної ракети середньої дальності, що потенційно може нести ядерний заряд.

За словами президента Володимира Зеленськиого, інформація перевіряється. Він також додав, що наявні ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву.

Президент також порадив українцям скористатися укриттями у разі оголошення повітряної тривоги. Він додав, що військові готуються відбивати повітряний напад РФ.

Чи може Україна збити ракету "Орєшнік"

Додамо, що для захисту від ударів подібних ракет, які відносяться до класу балістичних та можуть уражати цілі на відстані до 5500 км, Україні потрібна багатошарова протиповітряна оборона. Важливо при цьому вчасно зафіксувати пуск такої ракети, спрогнозувати траєкторію та запустити перехоплення. На це здатні системи наземного перехоплення типу Arrow-3 або SM-3.

Вас також можуть зацікавити новини: