Порошенко дав силовикам два тижні на припинення незаконного видобутку бурштину

Про це Порошенко заявив у Львові під час регіональної наради з керівниками силових відомств, повідомляє Українська Правда з посиланням на Facebook президента.

"Два тижні даю силовикам для ліквідації кришування на ділянках видобутку бурштину", - сказав він.

За словами Порошенка, 90% бурштину в Україні видобувається нелегально під кришуванням правоохоронних органів.

Читайте такожБурштинова лихоманка: Житомирська ОДА хоче оголосити Олевський район зоною екологічного лиха

"Жодна ділянка не працює без міліцейської, без прокурорської та СБУ-шної криши та без криши на рівні районної адміністраці. Чудово координація. Лідером там є міліція. Миритися з цим я не збираюся. Під’їду без охорони на одну з трьох областей Житомирську, Рівненську або Волинську.і покажу, яким чином і хто кришує беззаконня!", - зазначив президент.