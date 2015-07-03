Порошенко привітав Лукашенка з Днем незалежності Білорусі

Президент України Петро Порошенко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з національним святом - Днем незалежності Республіки Білорусь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Порошенко висловив упевненість, що традиційні відносини дружби і взаєморозуміння між Україною і Республікою Білорусь відповідають прагненням українського та білоруського народів, є основою для економічного добробуту обох країн, а також сприяють зміцненню стабільності в регіоні.

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Порошенко також запевнив Лукашенка, що «в Україні високо цінують вашу особисту увагу і сприяння в рамках переговорного процесу з метою досягнення мирного врегулювання ситуації на Донбасі».

«Враховуючи давню історію добросусідських взаємовідносин між нашими державами, переконаний у послідовному поглибленні багатопланового конструктивного співробітництва між Україною та Республікою Білорусь», - йдеться у привітанні Порошенка.

Він побажав Лукашенку міцного здоров'я й подальших успіхів у державній діяльності, а дружньому народу Білорусі - благополуччя та процвітання.