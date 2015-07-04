Порошенко привітав Америку з Днем незалежності: Свобода б’ється у серці українців так само палко, як і народу США

Президент України Петро Порошенко привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності.

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Про це він написав у Twitter.

«Свобода б’ється у серці Українського Народу так само палко, як і народу США. З Днем Незалежності, Америко!», - написав глава держави.