Порошенко привітав Америку з Днем незалежності: Свобода б’ється у серці українців так само палко, як і народу США
09:39, 04 липня 2015Політика
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Президент привітав США з Днем незалежності.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко привітав Сполучені Штати Америки з Днем незалежності.
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Про це він написав у Twitter.
«Свобода б’ється у серці Українського Народу так само палко, як і народу США. З Днем Незалежності, Америко!», - написав глава держави.
Свобода б’ється у серці Українського Народу так само палко, як і народу США. З Днем Незалежності, Америко! #4thofjulypic.twitter.com/HdOcT1wHem
— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июля 2015
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