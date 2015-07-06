Депутати хочуть заборонити проведення місцевих виборів на окупованих територіях

Народні депутати від "Самопомочі", "Батьківщини", Радикальної партії та віце-спікер парламенту Оксана Сироїд зареєстрували у Верховній Раді проект закону про неможливість проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на частині території України у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України (№2258а).

Тексту законопроекту у даний час на сайті парламенту не оприлюднено.

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Як зазначила Сироїд на своїй сторінці у Facebook, проект закону було зареєстровано, "щоб не допустити призначення місцевих виборів на окупованих територіях".

У законопроекті зазначається, що він спрямований на захист державного суверенітету і права українського народу здійснювати владу через органи місцевого самоврядування в умовах незаконної анексії та незаконної окупації частини території України.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Сироїд заявила, що місцеві вибори окупованих територіях Донбасу планують призначити одночасно з виборами на всій території України.

На своїй сторінці у Facebook вона написала, що "на комітеті з державного будівництва з’явився проект постанови "Про призначення чергових місцевих виборів".

"Комітет цей проект схвалив би, бо треба ж призначати чергові місцеві вибори… Ніхто навіть не замислився, що проект постанови передбачає призначення виборів на ВСІЙ території України, в тому числі на окупованих територіях Донбасу. Вчора мені вдалося переконати комітет лише ВІДТЕРМІНУВАТИ розгляд...", - зазначила Сироїд.

Як зазначила віце-спікер, "ми цілком свідомі, що до цього повернуться. Судячи з усього, буде саме так примітивно: приймуть постанову про призначення чергових місцевих виборів, а потім всі здивуються, що це ж і ДНР-ЛНР стосується… І скажуть: "Ой, як не зручно вийшло, але ж тепер треба проводити…".

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Віце-спікер зазначила, що аби "зупинити цей сценарій, підготували проект постанови "Про призначення місцевих виборів", який містить вичерпний перелік місцевих рад, вибори до яких не проводяться. Додатково реєструємо законопроект "Про неможливість проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України".

"Частина Донбасу і Луганщини – є окупованими територіями, відповідно до рішення Верховної Ради. Доки не буде виведено російських військ, доки не буде відновлено контроль за кордоном та діяльність органів державної влади і українських політичних партій – ніяких виборів на цих територіях не можна призначати та проводити", - підкреслила вона.