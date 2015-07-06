Порошенку доповіли про антикорупційні спецоперації у центральному апараті Генпрокуратури

Керівництво Генеральної прокуратури та Служби безпеки України доповіли президентові Петру Порошенку про проведення спецоперації з протидії корупції у центральному апараті Генпрокуратури та прокуратури Київської області.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

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"Керівництво ГПУ та СБУ доповіли про проведення спецоперації з протидії корупції у центральному апараті Генпрокуратури та прокуратури Київської області. Вимагаю в подальшому рішучих дій в боротьбі з корупцією. Корупціонери всіх рівнів мають бути притягнуті до відповідальності. Викорінення ганебних проявів корупції у вищих органах державної влади має створити випалене поле навколо злочинців, які паразитують в нашій державі. Прокурорську недоторканність" скасовано!", - наголосив Порошенко.