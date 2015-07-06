Комітет Ради розгляне питання передачі закупівель ліків міжнародним організаціям

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань протидії корупції Єгор Соболєв. "Навесні ми на пропозицію громадських організацій пацієнтів ухвалили закон, який передає закупівлю ліків іноземних організаціям, зокрема, ЮНІСЕФ. Це справедливо розглядалося як важливий антикорупційний крок".

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"На жаль, він досі не зроблений. Міністерство охорони здоров'я стверджує, що треба більше часу. Пацієнтські організації вважають, що це саботаж. І його мета – цього року знову спрямувати мільярди грошей платників податків "нужним людям". Щоб разом зробити цей антикорупційний крок – припинити закупівлі ліків та вакцин через фірми-прокладки, зустрічаємося у вівторок, 7 липня, о 12:00 за адресою Садова, 3-а, зала 330" - анонсував засідання комітету Єгор Соболєв.

"Будуть представники Міністерства охорони здоров'я України, парламентських комітетів з охорони здоров'я та протидії корупції, міжнародних організації (зокрема, ВООЗ, ПРООН, ЮНІСЕФ, IDA Foundation, Crown Agents) та благодійного фонду "Пацієнти України" - йдеться у звернені народного депутата.

Раніше Єгор Соболєв заявляв, що бездіяльність міністра охорони здоров'я зберігає масштабну корупцію в відомстві. За його словами, Комітет Верховної Ради з питань протидії корупції ще на початку червня виносив це питання на розгляд під час свого засідання. За результатами якого було прийнято рішення звернутися до прем'єр-міністра, із закликом негайно застосувати дисциплінарні та адміністративні заходи стосовно Олександра Квіташвілі та його першого заступника Олександри Павленко. Також у зверненні додавався перелік конкретних дій, які міністр МОЗ мав зробити, аби терміново стабілізувати кризову ситуацію, що склалася в МОЗі.