Ющенко і Качинський зустрічаються віч-на-віч

У Варшаві розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Польщі Лєха КАЧИНСЬКОГО у форматі «віч-на-віч».

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ повідомив, що головною метою візиту є підписання спільної декларації Президентів України та Польщі щодо поглиблення взаємодії між країнами у підготовці до Євро-2012.

За словами О.ЧАЛОГО, ця декларація дасть сигнал, що глави двох держав контролюють процес, а уповноважені ними органи постійно аналізують та перевіряють темпи підготовки до чемпіонату.

Також в рамках двосторонніх переговорів планується обговорити підсумки Бухарестського саміту НАТО, в тому числі необхідні кроки для того, аби в грудні рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі було незворотнім.

Крім того, у ході візиту обговорюватиметься питання якнайшвидшої імплементації угоди про малий прикордонний рух, а також відновлення спільного митного контролю на українсько-польському державному кордоні.