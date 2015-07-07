У Нідерландах парламент завершив ратифікацію асоціації Україна-ЄС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило посольство України в Нідерландах.

"Сьогодні у Сенаті Нідерландів (Верхня палата парламенту) відбулося голосування щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Сенат Нідерландів затвердив документ", - йдеться у повідомленні.

Парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС!-----Сьогодні у Сенаті Нід... Posted by Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands on 7 Июль 2015 г.

Таким чином процес ратифікації Угоди парламентом Нідерландів у цілому завершено.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

На сьогодні переважна більшість (21) країн ЄС вже завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію.