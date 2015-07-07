У Нідерландах парламент завершив ратифікацію асоціації Україна-ЄС

15:17, 07 липня 2015
Політика
947 0

Парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нидерланды / facebook.com/UkraineEmbNL

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило посольство України в Нідерландах.

"Сьогодні у Сенаті Нідерландів (Верхня палата парламенту) відбулося голосування щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Сенат Нідерландів затвердив документ", - йдеться у повідомленні.

Парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС!-----Сьогодні у Сенаті Нід...

Posted by Embassy of Ukraine in the Kingdom of the Netherlands on 7 Июль 2015 г.

Таким чином процес ратифікації Угоди парламентом Нідерландів у цілому завершено.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

На сьогодні переважна більшість (21) країн ЄС вже завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter