Експерт вважає, що списки БЮТ і Блоку Кличка – приманка для киян

Розкручені імена представників Кабміну і народних депутатів у списках в Київраду використовуються, як приманка, політичний піар для виборця. Таку думку висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК.

За його словами, список БЮТ – «це фактично список «трьох Т»: ТИМОШЕНКО, ТУРЧИНОВА і ТОМЕНКА». «Вони, як і частина їхнього виборчого списку, навряд чи збираються працювати в місті, оскільки мають вищі амбіції на загальнонаціональному рівні. Тому дуже сумнівно, що, потрапивши в Київраду, вони залишать свої державні посади. При цьому питання про те, хто ж зрештою працюватиме на киян, залишається відкритим, а сам список виглядає напівпорожнім. Схоже, що розкручені імена першої п`ятірки використовуються як приманка, політичний піар для виборців», – сказав КУЛИК.

Він повідомив про чутки, що певна частина списку БЮТ формувалася на «взаємовигідній бізнес-основі. КУЛИК не виключає, що саме до цієї когорти можуть належати представники будівельного бізнесу, «які вже встигли «прославитися» серед киян аферами із забудови Пейзажної алеї і будівництва на території Жовтневої лікарні». «Найбільш яскравим з них є син співвласника компанії «Житлобуд» нардепа від БЮТ Івана КУРОВСЬКОГО Олег», – сказав експерт.

За словами КУЛИКА, «команда Віталія КЛИЧКА також розраховує на «призові місця» в Київраді». Експерт відзначив, що в списку Блоку КЛИЧКА нові імена, основою блоку є «Європейська столиця» – «партія відомого столичного бізнесмена-забудовника Льва ПАРЦХАЛАДЗЕ, з чиїм ім`ям також пов`язані скандали щодо незаконних забудов у столиці».

Натомість КУЛИК відзначив, що список Блоку ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з минулих виборів практично не змінився. «Перша п`ятірка – сам мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, глава фракції у міськраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, заступники чинного мера Ірена КІЛЬЧИЦЬКА і Віталій ЖУРАВСЬКИЙ. Але самі вони підкреслюють, що мають справжню команду. І, на відміну від інших учасників київських виборів, представили киянам десятку списку», – відзначив експерт.

Кулик припускає, що політика ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в Київраді не зміниться – «ставка, як і раніше, буде зроблена на розвиток столиці». «Сьогодні бюджет Києва майже 25 мільярдів гривень проти 5 мільярдів двома роками раніше. Наступного року Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і представники його блоку збираються бюджет подвоїти. І якщо їх команда працюватиме такими ж темпами, то це цілком реально», – вважає експерт.