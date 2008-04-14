Червоненко: Україна випереджає Польщу, але не треба тішитись...

Голова Національного комітету з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО сподівається, що найближчим часом вдасться узгодити розбіжності між очолюваним ним комітетом та урядом щодо будівництва доріг і власності аеропортів при підготовці до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Варшаві.

Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що крапку в дискусії щодо цих питань слід поставити цього тижня.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримує позицію комітету щодо необхідності надання урядом державних гарантій під будівництво доріг. Голова Комітету вважає, що це потрібно зробити, оскільки сьогодні інфляція вартості будівництва набагато більша, ніж навіть ті відсотки по кредитам, які готові надати міжнародні банки, зокрема ЄБРР, а також, можливо, «Ексімбанк» США, переговори з яким тривають.

Ще одним суперечливим моментом, за словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, є ухвалена урядом концепція розвитку аеропортів, яка передбачає передачу аеропортів у державну власність. Голова Комітету зазначив, що проти цієї концепції висловилися практично всі губернатори, мери, голови обласних рад України. За його словами, Україна вже бачила занепад аеропортів, коли вони перебували у державній власності, в той час, як інвестори готові вкладати гроші у цілісні комплекси аеропортів, зокрема і в неприбуткову злітну смугу.

Говорячи в цілому про підготовку до Євро-2012, Є.ЧЕРВОНЕНКО відзначив, що на сьогодні Україна за графіком випереджає Польщу. «Але не треба тішитись, бо поляки очікують до 2012 року 67 млрд. євро (від Євросоюзу – УНІАН) на вирівнювання інфраструктури, чого немає у нас», - сказав Голова Комітету.

Він також підкреслив, що в Україні 80% фінансування очікується за рахунок інвестицій.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, держава має робити все, щоб на високому рівні підготуватись до Чемпіонату, який – за мінімальними оцінками – може принести їй 8 млрд. доларів прибутку.

«Це новий рівень зацікавленості в Україні. По гарним дорогам, по гарним аеропортам до нас прийде Європа. Це наш останній шанс у найближчі роки стати не узбіччям, а великою, сильною країною», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.