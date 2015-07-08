Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії військовою агресією проти України.

Про це у соцмережі повідомив член української делегації у Парламентській асамблеї, народний депутат Остап Семерак.

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Сьогодні Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію "Очевидні, грубі і невиправлені порушення РФ зобов'язань в рамках ОБСЄ і міжнародних норм".

"Суттєвий документ міжнародного осуду агресії РФ проти України, визнає дії РФ актом військової агресії проти України, вимагає від РФ припинити дестабілізацію в Україні, припинити постачати бойовиками зброю та припаси, припинити надсилати своїх військових на нашу територію, виконати Мінські угоди...", - наголосив Остап Семерак.

Також депутат повідомив, що декілька країн Україну не підтримали, а саме: делегації Франції, Швейцарії і Вірменії. Окрім того, декілька представників Нідерландів, Кіпру теж утрималися. Остап Семерак повідомив, що це його обурює.

Серед українських депутатів-членів делегації резолюцію не підтримав народний депутат Нестор Шуфрич, який утримався під час голосування.

Інший член української делегації, народний депутат Ганна Гопко повідомила, що за резолюцію проголосувало 97 парламентаріїв, 32 - утримались, і 7 були проти.