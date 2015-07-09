Порошенко підписав закон про допомогу НАТО Україні у перепохованні військових радіоактивних відходів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про ратифікацію Імплементаційного угоди між Кабінетом міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перепоховання радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні".

Законом № 526-VIII від 17 червня Верховна Рада дала згоду на обов'язковість для України вищезазначеної угоди, підписаної 8 лютого 2013 року в Капеллені і 18 вересня 2013 року в Брюсселі.

Документом регулюються питання реалізації проекту Трастового фонду в рамках Комісії Україна - НАТО для захоронення радіоактивних джерел, що знаходяться в специфічних військових сховищах на території України.

Читайте такожУ СЦКК стурбовані станом могильника радіоактивних відходів під Донецьком

Результатом реалізації проекту стане реабілітація територій, на яких розташовані сховища радіоактивних відходів, в контексті контролю потенційного поширення та негативного впливу на навколишнє середовище.

Моніторинг дотримання відповідних державних і міжнародних нормативно-правових актів на всіх етапах проекту потребує і буде здійснювати Агентство НАТО з підтримки.