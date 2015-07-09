Мін'юст відкриває реєстр корупціонерів та онлайн-сервіси РАЦСів

Демо-версію цього реєстру та онлайн-сервісу послуг РАЦСів міністр юстиції Павло Петренко представив на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

Виступаючи на засіданні комітету, міністр наголосив на важливості відкриття та доступності всіх реєстрів, які не містять таємної інформації. Він зазначив, що існує близько 100 реєстрів різних державних органів, і це викликає певні труднощі для українців. Петренко нагадав, що з початку року Мін'юст відкрив реєстр нерухомості, реєстр бізнесу, запустив роботу онлайн-сервісів для отримання довідок, виписок та витягів.

"На сьогодні було отримано (з 7 квітня, коли почали працювати онлайн-сервіси) близько 40 тисяч витягів і довідок, було більше мільйона відвідувань",-сказав міністр юстиції.

Петренко повідомив, що до кінця місяця буде запущена повноцінна робота реєстру корупційних правопорушників. Він уточнив: "З понеділка реєстр буде працювати у тестовому режимі, до кінця тижня приймаються зауваження".

За словами Петренка, інформацію з реєстру корупціонерів можна отримати за прізвищем, посадою та видом покарання. При цьому міністр уточнив, що інші персональні дані чиновника-корупціонера у реєстрі не відображаються, а історії відвідувань не зберігаються.

Говорячи про методологію наповнення реєстру, міністр повідомив, що поки це робиться вручну, на базі реєстру судових рішень, але без чіткої координації з Державною судовою адміністрацією.

"Ми зверталися до ДСА, щоб вони синхронізувати дані, але, на жаль, відповіді не отримали. У мене прохання. Якщо комітет рекомендує ДСА, то це зняло б проблему, щоб не вбивати інформацію вручну",- сказав міністр, звертаючись до членів комітету.

Також Петренко додав, що ДСА надає не всю інформацію щодо судових рішень.

Крім того, міністр проанонсував майбутній запуск нового онлайн-сервісу Мін'юсту: через 10 днів послуги РАЦСів можна буде отримувати в електронному режимі, за аналогією з уже наявними онлайн-сервісами Мін'юсту. "Через 10 днів почнуть роботу онлайн-сервіси РАЦСів,- сказав міністр. За його словами, це дасть можливість людям не звертатися безпосередньо до цих установ, вистоюючи черги для отримання документів або оформлення заявки на послугу РАЦСу.