Євросоюз очікує ретельного розслідування інциденту у Мукачевому - Томбінський

Про це йдеться у заяві Томбінського на сторінці Представництва ЄС в Україні у Facebook.

"Я дуже сподіваюся на швидке припинення протистояння в Мукачевому. Вкрай важливим є негайне припинення будь-яких незаконних дій та дотримання верховенства права. Тільки держава і державні органи уповноважені мати виняткове право на забезпечення громадського порядку і використання зброї. ЄС очікує, що інцидент буде ретельно розслідуватися владою, і виконавці протиправних дій будуть притягнуті до відповідальності", - заявив Томбінський.

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Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Сьогодні начальник управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА Василь Скрип заявив, що внаслідок інциденту в Мукачевову загалом постраждало 13 осіб – члени «Правого сектора», правоохоронці та цивільні особи.

Скрип додав, що наразі є інформація щодо двох загиблих. Один з них перебуває в морзі Мукачівської ЦРЛ, призначена судово-медична експертиза. Тіло іншого загиблого досі не знайдене.