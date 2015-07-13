"Правий сектор" назвав інформацію про захоплення в заручники дитини неправдою

Військово-політичний рух "Правий сектор" називає інформацію про захоплення 6-річної дитини брехнею і дискредитацією.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Правого сектору" з приводу того, що прес-секретар президента Святослав Цеголко озвучив інформацію, що воїни "Правого сектора" в Закарпатті нібито взяли в заручники 6-річну дитину. "Пізніше з'явилася інформація, що дитину відпустили. При цьому ні імені дитини, ні місця інциденту, ні будь-яких подробиць в повідомленні не були зазначені", - наголосили у "Правому секторі".

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"Правий сектор" заявляє, що дана інформація є частиною відкритої війни проти нашого військово-політичного руху з метою знищення воїнів, які мають досить серйозні факти стосовно контрабандного коридору на Закарпатті. Ми змушені констатувати, що влада замість того, щоб розібратися в ситуації з інцидентом в Мукачевому зайнялася жахливою брехнею і дискредитацією "Правого сектора". Заяви про "6-річних хлопчиків" нагадують нам бездарні потуги кремлівської пропаганди очорнити добровольчі рухи в дусі історій на російському телебаченні про "розіп’ятих хлопчиків" і "зґвалтованих в автобусі немічних", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв'язку "Правий сектор" закликає владу до діалогу і відмови від брудних інформаційних піар-технологій.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко взяв під особистий контроль ситуацію навколо захоплення в заручники 6-річного хлопчика під Мукачевим.

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Раніше речник МВС Артем Шевченко поінформував УНІАН, що двоє бійців “Правого сектору”, які переховуються у лісі поблизу Мукачевого, взяли в заручники 6-річну дитину, яку потім відпустили.

“Двоє підозрюваних, які ідентифіковані як бійці з цієї групи, потрапили в поле зору міліції, коли заходили в магазин. Коли приїхала спільна група МВС та СБУ, вони помітили спостереження за собою і взяли дитину 6 років, і під прикриттям цієї дитини пішли до лісу, там дитину вони відпустили. Зараз триває їх переслідування”, - сказав Шевченко.