Генпрокуратура оскаржила виправдувальний вирок у справі Мельника

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, вирок Мельнику оскаржено в апеляційному порядку з вимогою його скасувати і призначити новий судовий розгляд в іншому складі суду.

Беззаперечними підставами для скасування цього судового рішення є чисельні порушення вимог кримінального процесуального закону України, неповнота та однобічність, допущені судом під час дослідження фактичних обставин кримінального провадження, зазначають у ГПУ.

Читайте такожСуд "не побачив" корупції: опубліковане відео, як відпущений ректор-утікач Мельник викидає мічені гроші під час обшукуЯк повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів у 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

1 серпня 2013 року Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів із Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів (ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України).

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об’єкти нерухомості та грошові кошти, що йому належать. Обвинувальний акт було передано до Ірпінського міського суду Київської області.

28 травня цього року Мельнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2,3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику.