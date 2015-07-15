ЗМІ: Голови усіх адміністрацій Закарпаття подали у відставку

Про це повідомляє видання Мукачево.net.

Інформацію щодо масового звільнення голів райрад поширив чинний керівник Закарпатської ОДА Василь Губаль на прес-конференції в Ужгороді.

За інформацією журналістів, таке рішення було прийнято після інформації про відставку голови Закарпатської ОДА Василя Губаля та ймовірне призначення на його місце Геннадія Москаля.

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Нагадаємо, на фоні конфлікту зі стріляниною, який стався напередодні у Мукачеві за участі представників "Правого сектору", секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що на Закарпатті слід провести серйозні кадрові зміни.

У фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді вже підтвердили інформацію про швидке призначення нинішнього голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля головою Закарпатської облдержадміністрації.