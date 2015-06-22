Відзавтра в Україні для отримання шенгену українці здаватимуть відбитки пальців

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України, система розгортається одночасно в усіх країнах «Східного партнерства», що стануть 17-м регіоном, у якому почне діяти ВІС.

Розгортання ВІС передбачає, що при подачі заявок на отримання шенгенських віз відбуватиметься зняття відцифрованих відбитків пальців та відцифрованих фотографій.

Шенгенські візи, отримані до запуску ВІС - до 23 червня 2015 року, залишатимуться дійсними до вказаного в них терміну.

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У рамках дії ВІС від вимоги надання біометричних даних звільняються:

а) діти віком до 12 років;

б) особи, для яких надання відбитків пальців є фізично неможливим;

в) глави держав і урядів, члени національних урядів з їхніми чоловіками/дружинами, що супроводжують їх, а також члени їхніх офіційних делегацій у разі наявності запрошення від урядів держав-членів ЄС або міжнародних організацій для офіційних цілей;

г) суверени та інші високопоставлені члени королівської сім’ї в разі наявності запрошення від урядів держав-членів ЄС або міжнародних організацій для офіційних цілей.

Зняття відбитків пальців здійснюватиметься лише при першій подачі заявки на отримання шенгенської візи.

Протягом п’яти років (59 місяців), починаючи з дати подання заявки, при повторних зверненнях на отримання шенгенських віз зняття біометричних даних не відбуватиметься (зібрана інформація зберігатиметься в базах даних ВІС), йдеться у повідомленні.

У випадку заявки на отримання національної візи до країн-членів ЄС вимога щодо отримання таких даних регулюється виключно законодавством відповідних держав.

Процедура зняття відбитків пальців здійснюватиметься виключно на авторизованому обладнанні, що є гарантією запобігання будь-яких зловживань отриманою інформацією. Право здійснення такої процедури мають консульські установи держав-членів, а також візові центри, зазначили в МЗС.

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«Запровадження ВІС спрямоване на зміцнення безпеки в Шенгенській зоні та подальше полегшення процесу видачі шенгенських віз для громадян інших країн. Одним із ключових завдань ВІС у цьому контексті є захист аплікантів від неправомірного використання їхніх персональних даних», - підкреслюється в повідомленні.

Також, як зазначають у міністерстві, «використання ВІС дозволяє полегшити процедуру встановлення статусу сумлінного подорожуючого, який не порушував умов отримання і використання шенгенської візи, що сприяє зростанню видачі довгострокових багаторазових віз».