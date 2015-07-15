Сакварелідзе: Шокін закрив провадження проти слідчих, які ведуть "справу прокурорів"

Про це повідомив заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе, передає радіо "Свобода". "Шокін сам затребував цю справу і сказав її закрити", – заявив Давід Сакварелідзе.

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Тому, на його думку, завдяки підтримці громадськості зупинити розслідування справи проти хабарників у силових органах буде неможливо.

"На жаль, корупційні справи у прокуратурі є і будуть ще кілька років", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2015 року в кабінеті заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна провели обшук. Їх затримали під час отримання хабаря на суму в понад 3 млн грн, під час обшуків у них виявлено близько $400 тис. готівкою, автомат Калашникова та холодну зброю, багато ювелірних виробів і 39 пакетів з діамантами.

Тоді ж журналіст Володимир Бойко заявив, що одразу після цього перший заступник генпрокурора Володимир Гузир ініціював відкриття кримінального провадження щодо Давіда Сакварелідзе за ст. 341 Кримінального кодексу ("захоплення державних або громадських будівель чи споруд"). За даними Бойка, провадження відкрите саме через обшуки у Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна.

Після зустрічі з президентом Петром Порошенком Володимир Гузир заявив, що проти Давіда Сакварелідзе кримінальних проваджень не відкривали. Також ЗМІ повідомляли про відкриття кримінальних проваджень щодо слідчих, які здійснювали слідчі дії у справі проти Шапакіна та Корнійця.