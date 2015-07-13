Ярош: ПС та керівництво Антитерористичного центру працюють над стабілізацією ситуації

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Разом з керівництвом АТЦ працюємо над стабілізацією ситуації», - зазначив Ярош.

За його словами, "Правий сектор" проводить мирні політичні акції по всій Україні, з озвученими проводом вимогами.

«Звертаюсь до всього українського народу із закликом максимально підтримати їх», - додав Ярош.

Читайте такожСБУ: В ході розслідування подій у Мукачевому проведено 16 обшуків в обох сторін конфлікту

«Наголошую на необхідності всьому членству ВПР ПС чітко дотримуватися вказівок свого безпосереднього керівництва», - зазначив лідер руху.

Як повідомляв УНІАН, в деяких містах України учасники «Правого сектора» пікетують управління міліції з вимогою не переслідувати бійців «ПС», які брали участь у конфлікті в Мукачевому, а також відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Довідка УНІАН. 11 липня в Мукачевому сталася стрілянина.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» та людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

В МВС стверджують, що під час конфлікту першими зброю на ураження застосували саме бійці «Правого сектора».

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачевому, до якої увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі.

Сьогодні мер Мукачевого Золтан Ленд’єл повідомив, що представники «Правого сектора» передали у місто двох своїх поранених бійців та одного вбитого.

«Тому наразі ми можемо говорити про 11 постраждалих з боку правоохоронців та мирного населення, 2 поранених з боку «Правого сектору» та одного вбитого», - зауважив мер.