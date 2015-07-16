Порошенко нагадав, які саме зміни він хоче внести до Конституції
Президент України Петро Порошенко нагадав депутатам основні положення запропонованих ним змін до Конституції щодо децентралізації влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав на засіданні Верховної Ради України, представляючи законопроект.
“Головне: вперше в історії України і глава держави, і український уряд, який підтримує проект, добровільно поступаються величезним обсягом повноважень, які поки що належать до президентсько-урядової виконавчої вертикалі.
По-друге, ми ділимося не лише владою, ми ділимося відповідальністю. Пряма норма оновленої Конституції вимагатиме, щоб будь-яка "зміна компетенції органу місцевого самоврядування" обов'язково здійснювалася "з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів"... Ця вимога ще не схвалена, але вже виконується. Ще на початку року ми з вами внесли зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які в результаті на 40% збільшили доходи місцевих бюджетів”, - сказав він.
По-третє, як нагадав глава держави, повноваження передаються на рівень громад, а не областей.
“Саме громади, як-то міста, села, селища та їхні об’єднання, є первинною, базовою, головною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України, його опорною конструкцією, його наріжним каменем”, - сказав Порошенко.
По-четверте, підкреслив президент, змінами до Конституції пропонується ліквідувати інститут голів державних адміністрацій, які нині призначаються з Києва.
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“Оперативне управління областями і районами повністю переходить до обласних та районних виконавчих комітетів. Вони формуватимуться радами відповідного рівня, що їх обирають люди. Виконкоми підзвітні і підконтрольні лише обраним радам відповідного рівня. Підкреслюю – лише радам, а це означає – тільки виборцям”, - додав Порошенко.
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Крім того, він підкреслив, що децентралізація влади не стосуватиметься таких сфер як оборона, зовнішня політика, національна безпека, контроль за дотриманням громадянських прав та свобод.